أبو جناح: على شركات النظافة تقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم الأربعاء وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

‏‎واستعرض اللقاء آلية دعم الحرس البلدي ، واحتياجات إدارات الفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي من دورها تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبه شدد المهندس رمضان أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية.