الدبيبة لأعيان مرزق: معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن «معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة والتي منها مدينة مرزق»، مشيرا إلى أنه «يعمل بشكل مستمر للقاء كافة الأطراف بالمدينة، وقيامه بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة الأوضاع بالمدينة».

والتقى الدبيبة مساء الأربعاء بديوان مجلس الوزراء مع عدد من أعيان مدينة مرزق بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح ووزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، حسب المكتب الإعلامي للحكومة.

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وأكد الدبيبة، تشكيل لجنة أمنية تتولى إعداد قوات أمنية للقيام بضبط الأمن بالمدينة. وأكد الأعيان خلال كلماتهم أن «الأوضاع بمدينة سيئة وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، وأن نشر قوات أمنية من خارج المدينة بمرزق يعتبر خطوة موفقة». من جهته، أشار أبوجناح إلى أن أول زيارة لحكومة الوحدة الوطنية كانت لمدينة مرزق للوقوف على مشاكلها، مؤكداً الشروع بخطوات على الأرض لإرساء الأمن بالمدينة خلال الأيام القادمة.

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