العاملون بالليبية للموانى ببنغازي يرفضون قرارا بتسمية مدير للفرع

أصدر العاملون بالشركة الليبية للموانئ ببنغازي بيانا اليوم شديد اللهجة ، تحصلت بوابة افريقيا على نسخة منه، رفضوا فيه قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ ومقرها مدينة مصراتة والذي كلف به مديرا جديدا لفرع الشركة ببنغازي

العاملون بفرع الشركة بميناء بنغازي البحري وفي بيانهم استنكروا القرار، واعتبروه مخالفا لاستناده على قرار المجلس الرئاسي رقم (1041) لسنة 2017 والذي صدر بحقه حكم بطلان من القضاء الليبي باعتبار أن المجلس الرئاسي غير ذي صفة وفق ما ذكره البيان

وجاء في البيان أيضا إن ماتشهده الميناء من نهضة عمرانية غير مسبوقة وتمتع العاملين بمزايا وحقوق لم يحظوا بها من قبل جاء بعد التحرر من المركزية والتبعية للإدارة العامة السابقة بمصراتة حسب تعبير البيان

وأضاف البيان أن فرع الشركة الليبية للموانئ ببنغازي كان يحول جميع الإيرادات بالكامل الى الادارة العامة دون أن يستفيد منها أحد من العاملين بالفرع

وأن الادارة العامة السابقة للشركة قد تخلت عن الموظفين في أحلك الظروف وقت اقفال الميناء وتركت الموظفين دون مرتبات أو رعاية صحية أو تأمين وفق نص البيان.

وختم العاملون بيانهم بالقول أنهم لن يسمحوا بالتفريط في الإنجازات والمكاسب التي تحققت ويرفضون تماما أي قرار يؤخذ لعودة ميناء بنغازي للتهميش والإهمال والمركزية وفق نص البيان .

هذا ولم يصدر عن الادارة العامة للشركة الليبية للموانئ اي رد حتى ساعة تحرير الخبر