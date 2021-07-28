شركة الكهرباء تعلن سرقة أسلاك كهربائية في ثلاث مناطق غربي البلاد

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ، الأربعاء ،عن تعرّض خط البيطة من فرعية الجنوب إلى الاعتداء وسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 500 متر بدائرة توزيع الكريمية.

وقالت الشركة في بيان لها، أنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط دغدوغ من 30/11 ماجر بدائرة توزيع جنوب زليتن، وسرقة أسلاك ضغط عالي على خط الجهاد 5 من فرعية بن فايد مسافة 1500 متر بدائرة توزيع شرق زليتن، كما تم أيضا الإعتداء على خط الجمرك من 30 النهر وسرقة أسلاك مسافة 1800 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير مما تسبب ذلك في فصل التغذية وانقطاع التيار الكهربائي على بعض منازل المواطنين.

وقالت الشركة إن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين، حيث قامت اليوم مجموعة خارجة عن القانون بالإعتداء على خط البيطرة من فرعية الجنوب.

وتوجهت الشركة العامة للكهرباء بالشكر لجميع فرق الصيانة بكل دوائر العمل بالشركة على جهودهم المضنية لإصلاح ما أفسدته النفوس المريضة، داعية كافة الجهات الأمنية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين من أجل إختفاء هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل الشركة.