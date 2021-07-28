«المنفي» يبحث مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري دعم المصالحة الوطنية الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، تطرق اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ودعم المصالحة الوطنية، وضرورة مشاركة ودعم الجزائر لها.

كما ناقش الطرفان الاستفادة من تجربة الجزائر في المصالحة، وكذلك دعم السلطة التنفيذية الجديدة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، فيما أثنى رئيس المجلس الرئاسي على موقف الجزائر الثابت تجاه ليبيا، ودعمها المتواصل لقضاياها.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي أيضا بالعاصمة الجزائرية، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا، وتعزيز العلاقات الثنائية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري خلال اللقاء «دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، ولم الشمل وتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين، وصولاً إلى استعادة الاستقرار في ليبيا».

وفي وقت سابق اليوم، التقى المنفي الرئيس عبدالمجيد تبون وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الأمني في الجنوب واستئناف الرحلات الجوية والإجراءات التنفيذية لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.

وبدأ رئيس المجلس الرئاسي زيارة رسمية للجزائر، اليوم الأربعاء، تستمر ليومين، يبحث خلالها مع الجانب الجزائري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.