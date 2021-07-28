الدبيبة: نتابع عن كثب التحقيقات في وفاة “النقريشي”

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الرياضي الراحل أيمن النقريشي.

وقال الدبيبة في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرياضي أيمن النقريش لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة،د”.

وتقدم الدبيبة بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أهل النقريشي وذويه وتمنى السلامة والشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأضاف: “نتابع عن كثب تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة وما ستسفر عنه من نتائج”.

وفي وقت سابق، اتخذ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، قرارًا عاجلًا، بعد واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش.

وأصدر وزير الرياضة تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل شؤون الأندية بالوزارة جمال أبونوارة، في واقعة وفاة أيمن النقريش بعد إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الأفريقية التي أُقيمت أخيرًا في نيجيريا.

وجاءت اللجنة المكونة برئاسة وكيل الوزارة جمال الدين أبو نوارة، ومستشار قانوني للوزارة فوزي صالح المبروك، ورئيس لجنة الطب الرياضي محمد أبوعجيلة، ومستشار بالوزارة محمد علي أبو دبرة، ومدير إدارة شؤون الرياضة عبدالرزاق ملوس.

والنقريشي من أبناء مدينة مصراتة، ولعب لصالح نادي التحدي، وقد وجه فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة مصراتة التعازي إلى أسرته وإدارة ناديه.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.