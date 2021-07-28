تحذير صحي من تأجيل الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا وطبيب يوضح اهميتها!

حذرت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية من تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة ان الصحةالعالمية لم تبلغ العراق بضرورة تلقي الجرعة الثالثة لتلك اللقاحات.

وقالت الصحة العراقية إنه “للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا وتقليل معدلاتالوفيات، يجب عدم تأجيل موعد الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية” ، محذرا أنه “فيحال لم يتلق الشخص الجرعات في وقتها فإنه لن يكون محصناً من الاصابة”.

واوضحت الوزارة ان “لقاح فايزر وبحسب تعليمات الشركة المصنعة، تكون مدة تطعيمه من ثلاثة الى ستة اسابيع، وان يتم تلقي اللقاح خلالمدة محددة، من 21 الى 42 يوما، ولا يمكن ضمان فاعلية اللقاح بعدها”، مشيرا الى ان “هذه المدة تشمل ايضا لقاح أسترازينيكا الذي تمتحديد جرعته الثانية من 8إلى 12أسبوعا واللقاح الصيني حدد من 3 إلى 4 أسابيع”.

ودعت الوزارة الى “مقاضاة الجهة الصحية التي وقعت في خطأ اعطاء لقاح مغاير بين الجرعة الاولى والثانية، مشددا على ضرورة أن يقدممن تصادفه مثل هذه الحالة شكوى ضد المركز او المستوصف الذي تلقى منه التطعيم”.

فائدة الجرعة الثانية

وأيَد استاذ المناعة الدكتور احمد رشدي عبد الله، ما حذرت منه دائرة الصحة العامة، موضحا أن “الجرعة الاولى تؤخذ لتحفيز الجهازالمناعي والحصول على خلايا مناعية لديها ذاكرة، اما الجرعة الثانية فانها لتحفيز الاجسام المضادة التي تبقى لفترة طويلة تصل الى ستةاشهر او ثمانية اشهر، وان هذه المدة تعد نافذة الحماية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي