المالية تطالب الجهات العامة بموافاتها بتقديرات ميزانية 2022

طالبت إدارة الميزانية بوزارة المالية الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة سرعة موافاتها بمشروع تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 قبل نهاية يوم 31 من شهر أغسطس هذا العام.

وعممت الوزارة نموذج تعبية أرفقته بمنشور وزير المالية بإعداد تقديرات الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع، كما أعلنت الإدارة في منشورها عن إنشاء صندوق بريد إلكتروني لتسهيل إجراءات تسليم المشاريع من الجهات العامة في ظل الوضع الوبائي الذي تشهده البلاد.

يذكر أن مجلس النواب لم يعتمد الميزانية العامة للعام 2021 المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

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