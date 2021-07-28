باحث سياسي: “حفتر” الوحيد القادر على إنهاء سطوة المليشيات المسلحة

قال الباحث السياسي الليبي، الهادي عبد الكريم، إن الأبواق الإخوانية المهاجمة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي هي التي تروج لـ”منافسين” آخرين منهم وزير الداخلية السابق في حكومة السراج فتحي باشاغا.

وأكد عبد الكريم خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24″، أن هؤلاء على يقين أن حفتر هو الوحيد القادر على إنهاء سطوة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه، وذلك في أيام معدودة، خصوصاً وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها والخاسر الوحيد والأكبر هو تنظيم الإخوان وميليشياته.

وأضاف الباحث السياسي أن المشير يتمتع بشعبية عالية ويحظى بالعديد من الإنجازات التي يُعتبر أهمها تحرير العديد من المدن من الإرهاب ومن تنظيم داعش.