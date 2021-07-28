ليبيا الان

لقاح فايزر الأميركي يدخل الحملة الليبية لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس الدكتور مفتاح أنه تم الإفراج على لقاح فايزر الأميركي وستباشر الإدارة قريباً جداً بمنحه لمن يرغب في التطعيم به، بعد الانتهاء من الترتيبات الفنية- وفقاً لما نشره على صفحته الشخصية.

يذكر أن 10 ألاف جرعة فقط من لقاح سبوتينك الروسي “الجرعة الثانية” قد وصلت للبلاد ، وتم توزيعها -الأربعاء- على كافة البلديات حسب التعداد السكاني ، ومن المقرر البدء في توزيعها على المواطنين في الأيام القليلة المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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