لقاح فايزر الأميركي يدخل الحملة الليبية لمواجهة كورونا

أفاد المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس الدكتور مفتاح أنه تم الإفراج على لقاح فايزر الأميركي وستباشر الإدارة قريباً جداً بمنحه لمن يرغب في التطعيم به، بعد الانتهاء من الترتيبات الفنية- وفقاً لما نشره على صفحته الشخصية.

يذكر أن 10 ألاف جرعة فقط من لقاح سبوتينك الروسي “الجرعة الثانية” قد وصلت للبلاد ، وتم توزيعها -الأربعاء- على كافة البلديات حسب التعداد السكاني ، ومن المقرر البدء في توزيعها على المواطنين في الأيام القليلة المقبلة.

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