وزير الحكم المحلي يتفقد شوارع طرابلس للاطلاع على الالتزام بحظر التجوال

أجرى مساء اليوم وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» رفقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات «مصطفى أحمد سالم» ورئيس جهاز الحرس البلدي «رجب قطوسة» زيارة تفقدية داخل بلديات العاصمة طرابلس للاطلاع على مستوى الالتزام بالحظر الجزئي احترازا ضد انتشار فيروس كورونا.

واشتملت الزيارة جولة داخل شوارع العاصمة كما تمت زيارة بعض فروع الحرس البلدي داخل العاصمة وبعض البلديات للاطمئنان على مسار عملهم في ظل هذه الظروف.

وتأتي هذه الجولة في إطار الوقوف المباشر لوزير الحكم المحلي على مسار العمل على تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية القاضي بحظر التجول الجزئي من الساعة 6:00 مساء وحتى 6:00 صباحا.