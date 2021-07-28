“أبوبكر سعيد”: ليس من الإنصاف تعطيل عمل الحكومة ثم اتهامها بالفشل

أشاد عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” بحكومة الوحدة الوطنية وقال إنها اجتهدت في توحيد مؤسسات وقطاعات الدولة التنفيذية شرقًا وغربًا وجنوبًا.
وأضاف “سعيد” في تدوينة له على حسابه في فيس بوك، تناقتلها وسائل إعلامية عدة ، إن باقي المؤسسات كمصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ، ليست من مسؤولية ، بل مسؤولية مجلس النواب ” السلطة التشريعية ” ومجلس الدولة و”هما من أخفقا في توحيد المؤسسات طيلة الأعوام الماضية”- كما رأى.
وأعرب النائب عن استغرابه من خصوم الحكومة قائلاً إنه ( ليس من الإنصاف والعدل تعطيل السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الحكومة وفي نفس الوقت اتهامها بالفشل .. فالحكومة الحالية كسابقتها عانت وتعاني عراقيل أثناء تشكيلها، فرض محاصصة مقيتة وإٕملاء شروط وابتزاز وفرض طلبات لمنح الثقة لها، وإعاقة إقرار الميزانية دون مبررات جوهرية).
كما طالب “سعيد” في منشوره بدعم توحيد المؤسسة العسكرية واعتبرها مسؤولية الجميع ، و (يجب أن تُكلف لجنة 5+5 بهذه المهمة، وإعطائها الفرصة الكافية لعلّها تنجح في توحيد هذه المؤسسة في وقت قصير)- حسب ما خلص إليه- مختتماً تصريحه بملاحظة حول القانون الداخلي لمجلس النواب والذي قال إنه ( ليس دولاب احتياط، فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه وتنفيذه وتطبيقه واجب في كافة المسائل دون استثناء).
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