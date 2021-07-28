“أبوبكر سعيد”: ليس من الإنصاف تعطيل عمل الحكومة ثم اتهامها بالفشل

أشاد عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” بحكومة الوحدة الوطنية وقال إنها اجتهدت في توحيد مؤسسات وقطاعات الدولة التنفيذية شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وأضاف “سعيد” في تدوينة له على حسابه في فيس بوك، تناقتلها وسائل إعلامية عدة ، إن باقي المؤسسات كمصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ، ليست من مسؤولية ، بل مسؤولية مجلس النواب ” السلطة التشريعية ” ومجلس الدولة و”هما من أخفقا في توحيد المؤسسات طيلة الأعوام الماضية”- كما رأى.

وأعرب النائب عن استغرابه من خصوم الحكومة قائلاً إنه ( ليس من الإنصاف والعدل تعطيل السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الحكومة وفي نفس الوقت اتهامها بالفشل .. فالحكومة الحالية كسابقتها عانت وتعاني عراقيل أثناء تشكيلها، فرض محاصصة مقيتة وإٕملاء شروط وابتزاز وفرض طلبات لمنح الثقة لها، وإعاقة إقرار الميزانية دون مبررات جوهرية).

كما طالب “سعيد” في منشوره بدعم توحيد المؤسسة العسكرية واعتبرها مسؤولية الجميع ، و (يجب أن تُكلف لجنة 5+5 بهذه المهمة، وإعطائها الفرصة الكافية لعلّها تنجح في توحيد هذه المؤسسة في وقت قصير)- حسب ما خلص إليه- مختتماً تصريحه بملاحظة حول القانون الداخلي لمجلس النواب والذي قال إنه ( ليس دولاب احتياط، فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه وتنفيذه وتطبيقه واجب في كافة المسائل دون استثناء).

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