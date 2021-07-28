بمشاركة أممية.. اليوم انطلاق جولة جديدة من اجتماعات لجنة 5+5

تنطلق اليوم الخميس أعمال الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت.

ووصل في وقت سابق الأربعاء أعضاء الوفدين العسكريين ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا الى سرت لحضور اجتماعات اللجنة.

وفي الرابع من يوليو تأجل الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت إلى موعد آخر، وجاء القرار التأجيل إلى تحديد موعد إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المقفل منذ عام ونصف العام.

وفي العاشر من يوليو، ناقش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش مع الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة مقررات جنيف وسُبل تنفيذها بالتركيز على «إجلاء القوات الأجنبية، والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه»، وفق ما نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، على صفحته بموقع «فيسبوك».

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

