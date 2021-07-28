باحث سياسي: القائد العام هو الوحيد القادر على إنهاء سطوة المليشيات المسلحة

قال الباحث السياسي الليبي، الهادي عبد الكريم، إن الأبواق الإخوانية المهاجمة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر هي التي تروج لـ”منافسين” آخرين منهم وزير الداخلية السابق في حكومة السراج فتحي باشاغا.

عبد الكريم، وخلال تصريحات لقناة صدى البلد المصرية، أن هؤلاء على يقين أن المشير خليفة حفتر هو الوحيد القادر على إنهاء سطوة المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بعد انتخابه، وذلك في أيام معدودة، خصوصاً وأن الشرعية في ليبيا ستكون واحدة في حينها والخاسر الوحيد والأكبر هو تنظيم الإخوان وميليشياته.

وأضاف الباحث السياسي أن المشير حفتر يتمتع بشعبية عالية ويحظى بالعديد من الإنجازات التي يُعتبر أهمها تحرير العديد من المدن من الإرهاب ومن تنظيم داعش.

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