الحويج: توحيد السياسات النقدية والمالية يشجع المستثمرين

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج إن «الحكومة تعمل على توحيد السياسات النقدية والمالية والتجارية بالدولة وتفعيل الأدوات المصرفية وفق التشريعات واللوائح المعمول بها بما يسهم في تسهيل الإجراءات ويشجع المستثمر المحلي والأجنبي على دخول السوق الليبية، وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية».

وعقد الحويج لقاء بمقر الوزارة مع عدد من رجال الأعمال، وجرى عرض مرئي للخارطة الاستثمارية وخطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في استكمال وتفعيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمناطق متفرقة بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ومدراء إدارات الدراسات والشؤون التجارية، ومدير مكتب شؤون ديوان الوزارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لمناقشة دور القطاع الخاص في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.