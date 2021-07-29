بسبب إهمال الحكومة للمناشط الرياضية.. وفاة لاعب ليبي بسبب الملاريا

توفي اللاعب أيمن النقريش نجم منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة بتونس، جراء إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في نيجيريا.

ونشر الاتحاد الليبي للعبة، بياناً عبر صفحته الرسمية “فيس بوك ” جاء فيه : “تعرض بعض أعضاء بعثة المنتخب للإصابة بالملاريا إثر عودتهم من نيجيريا وتم إجراء الكشوفات والتحاليل لكل البعثة والحمد لله وضعهم الصحي جيد جدا باستثناء الصادق الصادق ووضعه الصحي مستقر الحمد لله، واللاعب أيمن النقريش الذي تم نقله بالإسعاف الطائر إلى تونس لتلقي العلاج”.

وأضاف: “السادة بالاتحاد الليبي ورئيس البعثة وكل القائمين على البعثة قد قاموا بكل الإجراءات والاحتياطات قبل السفر ومنها التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراء تحاليل كورونا ولإخذ التطعيمات اللازمة وتم فعلا أجراء التحاليل من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأفادتنا بعدم الحاجة الي أخذ التطعيمات لدولة نيجيريا “.

وتابع: “مع ذلك وعند وصول الوفد إلى نيجيريا طلب من السادة في اللجنة المنظمة أهم الإجراءات الوقائية من الأمراض مثل الملاريا فطلبوا منا أستعمال نوع من المراهم كافي لكل شئ وتم توفير مراهم مضاد الملاريا لكل اعضاء البعثة”.

وأتم: “نحن إذ نوضح ماتم تنفيذه بخصوص بعثتنا، فإننا لن ندخر اي جهد معهم، فالمصابين هم جزء من حياتنا وندعوا الله أن يشفيهم ويعودو لرفع راية ليبيا وتشريفها كما فعلو في كاس افريقيا”.

وكان اللاعب قد نُقل إلى العناية المركز، في أحد مستشفيات مدينة مصراتة، الاثنين الماضي، قبل نقله بالإسعاف الطائر إلى تونس لتلقى العلاج العاجل.

ووجه الاتحاد الليبي للطب الرياضي لوما إلى اتحاد الكرة المصغرة في ليبيا؛ لعدم تواصله مع الاتحاد قبل سفر منتخب ليبيا إلى نيجيريا لمعرفة سبل الوقاية من مرض الملاريا.

وأشار الدكتور راشد عبر بيان لاتحاد الطب الرياضي، يوم الأربعاء، بأنه لم يتم الاتصال بهم لمعرفة الاحتياطات الطبية التي يجب أن تتم، وذلك بعد حادثة وفاة أحد لاعبي منتخب ليبيا للكرة المصغرة أيمن النقريشي إثر عودته من نيجيريا متأثرا بإصابته بمرض الملاريا.

وطالب راشد من كل اتحادات الألعاب الرياضية في ليبيا بضرورة التواصل مع الاتحاد الليبي للطب الرياضي؛ للتعاون معها على المستوى الطبي والصحي لتلافي مثل هذه الأمور.

ومن جانبه نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الرياضي الراحل أيمن النقريشي.

الدبيبة، وفي تغريدة على “تويتر”، قال: “‏تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرياضي أيمن النقريش لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم المصغرة”.

وتقدم الدبيبة بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أهل النقريشي وذويه وتمنى السلامة والشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأضاف: “نتابع عن كثب تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل وزير الرياضة وما ستسفر عنه من نتائج”.

وفي وقت سابق، اتخذ وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، قرارًا عاجلًا، بعد واقعة وفاة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش.

وأصدر وزير الرياضة تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل شؤون الأندية بالوزارة جمال أبونوارة، في واقعة وفاة أيمن النقريش بعد إصابته بمرض الملاريا عقب مشاركته في البطولة الأفريقية التي أُقيمت أخيرًا في نيجيريا.

وجاءت اللجنة المكونة برئاسة وكيل الوزارة جمال الدين أبو نوارة، ومستشار قانوني للوزارة فوزي صالح المبروك، ورئيس لجنة الطب الرياضي محمد أبوعجيلة، ومستشار بالوزارة محمد علي أبو دبرة، ومدير إدارة شؤون الرياضة عبدالرزاق ملوس.

والنقريش من أبناء مدينة مصراتة، ولعب لصالح نادي التحدي، وقد وجه فرع الهيئة العامة للشباب والرياضة مصراتة التعازي إلى أسرته وإدارة ناديه.

وظلت بعثة المنتخب عالقة لفترة قصيرة في نيجيريا عقب انتهاء البطولة، قبل أن تبدأ رحلة العودة إلى الوطن بعد تدخل وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي لتأمين الرحلة من نيجيريا إلى مصر ثم ليبيا.

ونجح المنتخب في الوصول إلى المباراة النهائية، التي كانت أمام منتخب مصر، وفقدها بهدف في الوقت الإضافي الثاني، ليحصل على المركز الثاني، كما حصل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

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