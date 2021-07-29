اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) تعقد اجتماعاً تشاورياً بسرت

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) اجتماعها التشاوري مساء أمس الأربعاء بفندق المهارى بمدينة سرت، وذلك بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأنه سيتم خلال هذا الاجتماع مواصلة التباحث حول عدد من النقاط المدرجة فى برنامج عمل اللجنة ومن بينها آخر الاستعدادات لفتح الطريق الساحلي الرابط بين المنطقتين الغربية والشرقية .

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد وصلوا في وقت سابق اليوم إلى مدينة سرت للمشاركة في اجتماعات اللجنة.

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