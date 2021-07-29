العباني: الترشح لعضوية مجلس النواب قبل معرفة “الشروط” شيء غريب

انتقد عضو مجلس النواب محمد العباني، إعلان بعض المواطنين عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة دون معرفة شروط ذلك.

وأكد العباني في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، أن “الترشح كالانتخاب حق للمواطن تكفله التشريعات والقوانين”.

واستدرك قائلا: “أمًا ما نشهده هذه الأيام من إعلانات عن الترشح لعضوية مجلس النواب تعج بها صفحات التواصل الاجتماعي، فهذا شيء غريب، فهل ذلك حبا للسلطة واصطفاف في السباق إليها، حتى قبل معرفة شروط السباق التي لم يعلن عنها بعد، ذكرني بطابور انتظار وصول الأرز للجمعية الإستهلاكية، حتى القعدة في البرلمان باهية”.

يشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا أعلنت عن أن لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية اتفقت على معالجة الخلافات.

وعقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الافتراضي الثاني، أول من أمس الثلاثاء، بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق البعثة، ريزدون زنينغا.

وأجرى أعضاء اللجنة، بحسب بيان البعثة الأممية، مناقشةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

واتفقت اللجنة على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وتابع البيان، أن اللجنة ستعاود الاجتماع يوم السبت القادم، لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.