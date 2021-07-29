جمال الحاجي: عقيلة صالح ﻻ يملك أي صفة شرعية ويتعاون مع دول معادية لليبيا

ادعى الناشط السياسي، جمال الحاجي، بأن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ﻻ يملك أي صفة شرعية للتحدث باسم الدولة الليبية أو تمثيلها، وأنه يتعاون مع دول متربصة بليبيا، وفق قوله.

وقال «الحاجي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «المنعدم بحكم المحكمة الدستورية عقيلة صالح مواطن ليبي متمرد مدعوم من دول أجنبية متربصة بليبيا تتولى تلميعه وتأكيد حضوره مع دور عمﻻء اﻷمم المتحدة لخدمة مشروع اﻹنتخابات والتي ستزور لصالح عمﻻء تلك الدول»، حسب وصفه.

وأضاف «عقيلة صالح المنعدم مواطن ﻻ يملك أي صفة شرعية بالتحدث باسم الدولة الليبية ناهيك عن تمثيلها.. لن أتنازل على حكم المحكمة الدستورية الليبية وتأكيد موقفي بأن عقيلة صالح مواطن ليبي خائن تعاون مع دولة معادية علنا لقتل نساء وأطفال ليبيين».