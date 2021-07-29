لنقي: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر هدف أسمى أهم من الانشغال بمن يضع القاعدة الدستورية

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، إن مسار إنتاج القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، أصبح في حد ذاته مسارا استقطابيا مما أدخل الجميع في دوامة باتت تهدد خارطة الطريق التي تعد الإنجاز الأكبر لملتقى الحوار السياسي.

لنقي، في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لفتت إلى أن خارطة الطريق أسهمت في وضع القاطرة على السكة الصحيحة وحددت الوجهة النهائية التي ينبغي التحرك للوصول إليها، وبينت المحطات المرحلية ومواعيدها دون لبس.

ورأت أن عدوى الانقسام انتقلت داخل هذا الجسم الوليد مثله مثل الأجسام الأخرى المنتخبة، مضيفة: “اليوم ملتقى الحوار السياسي ليس بحال أفضل مما عليه هذه الأجسام ولن يستطيع أن يلبي آمال الأمة الليبية في استعادة مكانتها بكونها مصدر السلطات”.

وبينت أن البعض استغل الجدل الدستوري للتسويف وإطالة العملية لعرقلة الانتخابات لاستدامة الأمر الواقع الذي تستفيد منه قوى سياسية استولت على مقدرات الدولة.

واستدركت بأن البعض اجتهد للخروج بمقترحات توافقية ابتكارية تتجاوز الاستقطاب بين “الانتخابات أولا” أو “الدستور أولا” ولكنها أخفقت في تلقي الدعم.

وقالت إن الجولة الأخيرة للملتقى السياسي في جنيف شهدت، في المقابل، طرح مقترحات مخالفة لخارطة الطريق ولقرار مجلس الأمن 2570، مستغربة من أن قيادة بعثة الأمم المتحدة سمحت بتداول ومناقشة هذه المقترحات.

وأضافت “أنه على الرغم من جميع الاعتراضات التي صدرت من داخل الملتقى وخارجه على هذه الخروقات، ما زالت قيادة البعثة تصر على نهجها في تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة”، بحسب قولها.

ورأت أن “خروج قاعدة دستورية عن الملتقى في هذا الوقت بعد هذه الاخفاقات والاختراقات سيكون له دواعي وخيمة وسيسبب انشقاقات أكبر مما لو انبثقت القاعدة الدستورية عن الأجسام المتهاوية شرعيتها، ومن ثم أصبح من الواجب التوقف عن هذا الجهد الذي لا طائل من ورائه”، بحسب قولها.

وأكدت أن “العملية السياسية بمساراتها الثلاثة “السياسي والعسكري والاقتصادي”، تعاني تأزما بنيويا، ومن ثم فهناك حاجة إلى وقفة جادة للتقييم الشامل، مضيفة “نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة العملية السياسية بربط مساراتها الثلاثة واستحداث طاولة جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة وإضافة من مسار المجتمع المدني”.

وقالت إن “هذه الخطوة تتيح إنجاز الاستحقاقات المطلوبة لتجديد الشرعية السياسية عن طريق وضع ضمانات اقتصادية وأمنية لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر2021م، والقبول بنتائجها في يوم 25 ديسمبر.

ورأت أنه لا يجب، بأي حال وتحت أي ظرف، الاستغراق في إجراءات “العملية” لاسيما إذا كانت لا طائل من ورائها مثل إنشاء لجان فرعية بنفس المدخلات دون اعتبار لأي معايير منضبطة.

وأضافت أنه لا يمكن أن تأتي هذه الوسائل الإجرائية التي وصفتها بأنها لا طائل من ورائها، على حساب الهدف الأسمى وهو تجديد الشرعية عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما حددتها خارطة الطريق على أساس دستوري في 24 ديسمبر 2021م.

واختتمت بالقول: “نحن مدعوون الآن إلى وقفة جادة حتى لا تضيع البوصلة وتجهض خارطة الطريق وهدف المعرقلين، ومن ثم إعمالا بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله وقاعدة أخف الضررين، فإن الذهاب إلى الانتخابات العامة حسب ما جاء في خارطة الطريق وفي الموعد المحدد لها أهم من مسألة “من” الذي يضع القاعدة الدستورية”.

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