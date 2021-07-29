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نائب إيطالي: ندعم شراكة تصل بليبيا إلى الانتخابات في نهاية ديسمبر المُقبل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد النائب الإيطالي، لويجي يوفينو، أن إيطاليا لها مسؤولية كبيرة في البحر ‏الأبيض المتوسط، والتي من خلالها يجب أن ندعم من خلال عمل شركاتنا ‏للدفع بعملية الانتقال التي ستقود الشعب الليبي إلى الانتخابات نهاية ‏ديسمبر المقبل.‏
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وقال النائب الإيطالي في تصريحات عبر صحيفة “صدى الاقتصادية”،  إن استعادة العلاقات التجارية وتعزيزها خطوة أساسية ‏للمساهمة في استقرار ليبيا‎.‎

وأردف بقوله” “أعتقد من المهم أن تكون ليبيا قادرة على الاعتماد على ‏علاقات أكثر استقرارًا لكلا البلدين، لأنه بهذه الطريقة فقط يتم تهيئة ‏الظروف، لوضع حد لهذه الحالة المتأزمة التي استمرت لسنوات”.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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