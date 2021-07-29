نائب إيطالي: ندعم شراكة تصل بليبيا إلى الانتخابات في نهاية ديسمبر المُقبل

أكد النائب الإيطالي، لويجي يوفينو، أن إيطاليا لها مسؤولية كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، والتي من خلالها يجب أن ندعم من خلال عمل شركاتنا للدفع بعملية الانتقال التي ستقود الشعب الليبي إلى الانتخابات نهاية ديسمبر المقبل.
وقال النائب الإيطالي في تصريحات عبر صحيفة “صدى الاقتصادية”، إن استعادة العلاقات التجارية وتعزيزها خطوة أساسية للمساهمة في استقرار ليبيا.
وأردف بقوله” “أعتقد من المهم أن تكون ليبيا قادرة على الاعتماد على علاقات أكثر استقرارًا لكلا البلدين، لأنه بهذه الطريقة فقط يتم تهيئة الظروف، لوضع حد لهذه الحالة المتأزمة التي استمرت لسنوات”.
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