محمد بعيو: متى يظهر قيس سعيد الليبي؟

عبر محمد بعيو، رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق، عن تمنياته في أن تفرز الدولة الليبية رجلا سياسيا مثل الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك في تعليقه على الأحداث الساسية التي تشهدها الدولة التونسية.

وقال «بعيو»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «قيس سعيّد يقول 460 شخصا سرقوا تونس وبلغ ما سرقوه 13.5 مليار دينار، ونحن مستعدون لإبرام صلح جزائي معهم مقابل قيامهم بإنجاز مشاريع خدمية وليس استثمارية في المناطق الفقيرة، وإلا سنواجههم بالقانون.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق في تعقيبه على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، متسائلا بقوله: «متى يظهر قيس الليبي؟».