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عون يلتقي بمجلس سياسات الشرق الأوسط الأمريكي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون، الأربعاء، في لقاء عبر الدائرة المغلقة، مع مسؤلي مجلس سياسات الشرق الأوسط الأمريكي Middle East Policy Council، بمشاركة الخبير النفطي أحمد الغابر.

وبحسب مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز، قدّم عون شرحا مبسطا عن قطاع النفط في ليبيا ونشاطاته المتعددة، ثم قام بالإجابة على أسئلة وأستفسارات أعضاء المجلس، وعلّق وزير النفط والغاز، على الملاحظات والمقترحات التي طرحت من جانبهم.

واتفق الجانبان، على تسمية شهر سبتمبر القادم كموعد للجولة الثانية من المباحثات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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