وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية يفتتح مركز شُرطة الشمالية بأجدابيا

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، أمس الأربعاء، مركز شُرطة الشمالية التابع لمديرية أمن أجدابيا، وذلك خلال زيارته المدينة للاطلاع على سير عمل المديرية والأوضاع الأمنية في أجدابيا.

وكان في استقبال اقعيم، بحسب مكتبه الإعلامي، مُدير أمن أجدابيا عقيد أحمد المسماري وعميد البلدية أبريك أقحيزان وعدد من أعيان وحُكماء المدينة.