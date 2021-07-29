وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية يفتتح مركز شُرطة الشمالية بأجدابيا

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، أمس الأربعاء، مركز شُرطة الشمالية التابع لمديرية أمن أجدابيا، وذلك خلال زيارته المدينة للاطلاع على سير عمل المديرية والأوضاع الأمنية في أجدابيا.
وكان في استقبال اقعيم، بحسب مكتبه الإعلامي، مُدير أمن أجدابيا عقيد أحمد المسماري وعميد البلدية أبريك أقحيزان وعدد من أعيان وحُكماء المدينة.
وأجرى اقعيم جولة ميدانية لعدد من الإدارات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية بمدينة أجدابيا منها مُديرية الأمن، وقسم المرور والتراخيص.
وأثني وكيل وزارة الداخلية على “مجهودات مديرية أمن أجدابيا من ضُباط وضُباط صف وأفراد في فرض وإستتباب الأمن داخل المدينة والحد من الجريمة وضبط المخالفين والخارجين عن القانون في أمل أن تزدهر المدينة كما كانت دائماً بالأمن والأمان”، بحسب المكتب الإعلامي.
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