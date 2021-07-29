ليبيا الان

أبو جناح يبحث مع التومي آلية دعم الحرس البلدي واحتياجات إدارات الفروع بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، الأربعاء، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

‏‎واستعرض اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لأبوجناح، آلية دعم الحرس البلدي، واحتياجات إدارات الفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي من دورها تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبه شدد أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك