أبو جناح يبحث مع التومي آلية دعم الحرس البلدي واحتياجات إدارات الفروع بالمنطقة الجنوبية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، الأربعاء، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.
واستعرض اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لأبوجناح، آلية دعم الحرس البلدي، واحتياجات إدارات الفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.
كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي من دورها تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.
من جانبه شدد أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية
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