أبو جناح يبحث مع التومي آلية دعم الحرس البلدي واحتياجات إدارات الفروع بالمنطقة الجنوبية

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، الأربعاء، وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

‏‎واستعرض اللقاء، بحسب المكتب الإعلامي لأبوجناح، آلية دعم الحرس البلدي، واحتياجات إدارات الفروع وتوفيرها حسب الإمكانيات المتاحة التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي من دورها تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبه شدد أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية

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