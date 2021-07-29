النجار: الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا هي التي تحرز فرقاً بين الحياة والموت

أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أمس الأربعاء، أن الجرعة الأولى من لقاح فايروس كورونا هي الأساسية وهي التي تحرز فرقاً بين الحياة والموت بالنسبة إلى الناس التي تلقت الجرعة.

النجار، وفي تصريحات لقناتنا، أشار إلى أن المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى تحصلوا على مناعة جزئية وتقاوم المضاعفات الناتجة من فايروس كورونا وتجنب الوفاة جراء الوباء.

وكشف أن الجرعة الثانية تعتبر أساسية في استكمال المناعة، مضيفاً: “نحن بصدد التواصل مع مكتب رئيس الحكومة لتوفير الجرعة الثانية ووصلتنا معلومات تفيد بأنه قد تم تم التعاقد على نصف مليون جرعة ونتمنى أن تأتي في أقرب وقت ممكن”.

ونوه النجار بأن الوضع الوبائي يوجد به زيادة بأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مستدركاً أن الوضع الوبائي في استقرار بالرغم من وجود حالات عديدة في مراكز العزل، مضيفاً لكننا نتعامل مع الوضع وسيكون مستقراً.

وقال: “لحد الآن مراكز العزل تتعامل مع الحالات ببعض الصعوبات فيه نقص ربما في بعض الاشياء الأساسية ولكن لحد الآن الوضع يعتبر تحت السيطرة لكن إن شاء الله ما يزيدش علينا الوضع الوبائي وتزيد الحالات بعدين ربما نخش في وضع صعب خاصة في مراكز العزل وتقديم الخدمة، والاقبال بعد حدوث الموجة الثالثة ودخول المتحورة الهندية بصراحة فعلا صار في خوف من الناس وصارت اقبال عالتطعيم بشكل كبير وهذا كان واضح من خلال اقبالهم على الحملات اللي درناها في المدن الساخنة”.

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