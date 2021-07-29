إصابة 5 عناصر شرطة نتيجة استهدافهم بقنبلة يدوية في مدينة صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية، إصابة 5 ضباط شرطة، و2 آخرين؛ جراء إلقاء شخص قنبلة يدوية أدت لوفاته مساء الثلاثاء.

وقالت الوزارة ، عبر موقعها الرسمي، إن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة قامت باستيقاف سيارة على متنها 3 أشخاص يتعاطون الخمر، وبحوزتهم أسلحة.

وأضافت أن أعضاء دورية صبراتة الواقعة في الساحل الغربي طلبوا من الأشخاص النزول من السيارة، وتسليم أنفسهم والأسلحة التي بحوزتهم.

وأوضحت أنه عند نقلهم إلى مركبة الحجز قام أحدهم بإخراج قنبلة يدوية من قميصه، ونزع مسمار الأمان، ورمى القنبلة على عناصر الدورية، ما تسبب في وفاته وإصابة رفيقيه، إلى جانب 5 من أعضاء الدورية.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية، في بيانها، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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