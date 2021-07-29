ليبيا تقترب من تسجيل 3 ملايين ناخب

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، ارتفاع أعداد المسجلين بكشوف الناخبين مع قرب انتهاء فترة التسجيل.

وقالت المفوضية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن “219 ألفا و992 شخصا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين”.

وكشفت عن ارتفاع أعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الدستورية، إلى نحو 2 مليون و560,088 ناخبا حتى أمس الثلاثاء.

وأوضحت المفوضية أن “نسبة التسجيل وصلت إلى حوالي 52.91% من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.”

وكانت مفوضية الانتخابات، أعلنت في 4 يوليو الجاري، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب رئيسها عماد السايح، الذي أكد أن كشوف الانتخابات لم يتم تحديثها منذ 2017.

وأكد عماد السايح، في كلمة له خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية، أنها “ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء دولتهم”.

وأعلن “البدء في عملية تحديث كشوف الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر”.

ويأتي تحديث كشوف الناخبين، في الوقت الذي يجد الاستحقاق الدستوري المقرر وفق خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا أواخر العام الجاري، زخمًا وتأييدًا محليًا ودوليًا.

من جهة أخرى، هاجمت قيادات المليشيات المسلحة وقيادات سياسية بالمنطقة الغربية، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشنت حملة وُصفت بـ”المسعورة” ضد رئيسها عماد السايح على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا أن السايح، أصدر بيانًا، أكد فيه التزام المفوضية بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في تنفيذ العمليات الانتخابية، معربًا عن تمسكه بعلاقات المفوضية بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسية النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وتعهد بـ”انحياز المفوضية لخيارات وتطلعات الشعب الليبي”، مشيرًا إلى أنه “لا مجال للمساومة، أو للمناقشة، أو المجاملة والمهادنة، في تحقيق تطلعات الليبيين”.

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