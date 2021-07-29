«شيتاو»: التقرير الدولي أنصف «الصديق الكبير» ونرفض إقالته عبر مظاهرات الفاسدين

اتهم فرج شيتاو، الذي يطلق على نفسه صفة صحفي، وهو شقيق مراد شيتاو أحد عناصر مايسمى بـ”سرايا بنغازي”، رجل الأعمال الليبي حسني بي أنه يحشد للتظاهر في طرابلس يوم السبت القادم لإسقاط الصديق الكبير.

وقال «شيتاو» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “لم أكن أريد الكتابة على الموضوع كونه لا يستحق، ولكن وجب التنويه أن حسني بي وعبر أبواقه يسعى للتحشيد للتظاهر في طرابلس يوم السبت القادم لإسقاط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “.

وتابع؛ “الصديق الكبير أعتقد أن التقرير الدولي الأخير قد أنصفه، ومع ذلك طرق إسقاطه أو إقالته تتم بالطرق الشرعية إن وجدت، وليس عبر أبواق أحد أكبر رجال الأعمال فسادًا – حسني بي -“، مردفًا “مع يقيننا بأن حرية التعبير حق مكفول للجميع، وأننا دفعنا ثمنه دمًا في الغرب الليبي وقدمنا لذلك الشهداء “.

وختم «شيتاو» تغريداته موضحًا؛ “وأيضًا للأجهزة الأمنية الحق في التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة منعًا للتجمعات أثناء الحظر المفروض، أو القبض على من يسعى لزعزعة أمن العاصمة بتنفيذ أوامر أبواق ناعقة من خارج الوطن”.