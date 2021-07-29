“غنية” لـ”البلاد”: أرقام كورونا في ليبيا أكثر من المُعلن

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الأربعاء، حقيقة الأرقام المُعلن عنها حول تفشي كورونا في ليبيا.

أكد الدكتور يوسف غنية استشاري أمراض الباطنة والعناية الفائقة في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة، أن الأرقام المُعلن عنها إعلاميًا لمدى تفشي كورونا في ليبيا لا تمثّل الواقع، وإنما الأرقام الحقيقية أكبر مما يُعلن، وهناك مناطق لا تصل منها أي أرقام، على سبيل المثال الجزء الشرقي من البلاد.

وتساءل غنية، ما الذي استند إليه رئيس الوزراء ووزير الصحة، عندما أعلنا أن الوضع الوبائي في المنطقة الشرقية تحت السيطرة.

ولا ينصح غنية، بالمسحات الأنفية في ليبيا في الوقت الحاضر؛ لأن مراكز الفلترة أصبحت بؤرة لنشر المرض، وما يحدث في ليبيا يسمى انتشارًا مجتمعيًا.

خلط اللقاحات

أوضح غنية: علميًا؛ لا يوجد أي شخص حصل على اللقاح في ليبيا، بمعنى أن جرعة واحدة لا تكفي ليصبح الشخص محصّنًا ضد المرض، والوضع الوبائي “كارثي”.

وأردف: الفترة الزمنية بين الجرعتيْن تتوقف على تركيبة كل لقاح، هناك لقاحات تصل الفترة فيها بين الجرعتيْن إلى ثلاثة أشهر، وبخصوص خلط هذه اللقاحات مازال الأمر محلّ نقاش.

وبحسب غنية؛ سيكون الخلط هو الحل مستقبلاً.

ونسأله، هل ينصح تطعيم الحوامل؟ فيقول: هناك دراسة أجريت على لقاحات الفايزر ومودرن بالنسبة للحوامل وأعطت نتائج جيدة رغم أن الدراسة صغيرة، وإذا كانت الحامل صغيرة في السن، ولا تعاني من مشاكل طبية؛ يمكنها أخذ اللقاح، وفي حالة وجود مشاكل صحية؛ يجب استشارة الطبيب المعالج.

وبالنسبة للقاح سبونتك؛ فإن المعلومات بشأنه محدودة، إضافة أنه لم يتم اعتماده بعد من منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور يوسف غنية: كل التطعيمات المتوفرة في أي مكان من العالم أعراضها الجانبية خفيفة جدًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية