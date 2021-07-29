طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 29 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 29 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يكون الطقس معتدل نسبيا خاصة علي المناطق الساحلية ومن المتوقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم الغد على المناطق الشرقية وتشمل يوم السبت باقي المناطق .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 37) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد خاصة علي المناطق الساحلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية .

• الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية قد تسبب في إثارة الأتربة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 34) مْ، وتسجل مابين (38- 40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 41 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:08).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:18).

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