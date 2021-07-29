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“الجدال”: في تونس تقرر فتح ملفات تمويل الأحزاب وستطال النتائج جماعة الصلابي والغرياني 

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق المختار الجدال، المحلل السياسي،  على طلب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي، للحوار، قائلًا:  “دائما في أي صراع إذا وجد طرف يدعوا للحوار والجلوس على الطاولة فذلك هم الإخوان يستميتون في طلب الحوار ويجيدون الاستفادة منه” .

وأضاف “الجدال” في منشور عبر حسابه على ”فيسبوك”: “عندنا فرصة البرلمان في فرض إرادته وقرارته ومطالبه على طرف مجلس الدولة وجماعته، لن تتكرر وعلى البرلمان استغلال ذلك والاستفادة مما يحدث في تونس”.

وتابع؛ “يجب على البرلمان انتهاز الفرصة في حل مشكلة الميزانية والمناصب السيادية والقاعدة الدستورية والشارع جاهز لضرب الإخوان في مقتل”، لافتًا إلى أن “ما سيصدر من قرارات عن البرلمان الأسبوع القادم لن يلاقي معارضة من الطرف الآخر في هذه الظروف التي تتعرض فيها جماعة الإخوان الليبية لإرتدادت زلزال تونس”.

وأشار «الجدال»، إلى أنه “في تونس تقرر فتح ملفات تمويل الأحزاب خاصة النهضة والكرامة وبالتأكيد ستطال النتائج جماعة الصلابي والغرياني وهو ما سيجعل المشري يحسب خطواته خوفا من أن يتعثر “.

وأكمل؛ “أتصور أن تحقيقات تونس ستكشف لنا حقائق قد تكون مفاجئة ومثيرة وستفتح أبواب يجب أن لا تقفل على جماعة الإخوان في ليبيا إلا بتحقيقات من النائب العام والأجهزة الرقابية”.

وعقب قائلًا:  “يعرف الجميع أنه يوجد ارتباط قوي ووثيق بين جماعة التنظيم الدولي في تونس وليبيا وتشابك في المصالح المشتركة وفساد مشترك عناوينه العلاج واستيراد السلع التونسية”.

وختم «الجدال» منشوره موضحًا؛  “أيها البرلمانيين وأنتم تستعدون للرحيل في ديسمبر القادم افعلوا شيئا يذكركم به شعبكم الطيب الذي انتخبكم وسكت عن ممارساتكم كل هذا الوقت وطيلة سبع سنوات”.

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الجدال الصلابي الغرياني تونس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى تدليس يامنافق وهو يتحدث عن واقع يراه الجميع من فساد اخوان الشياطين وغضب الشعب التونسى عليهم فلاول مرة نجد رئيس مجلس النواب زعيم عصاية ارهابية وصل لمنصبه بالغش والخداع بالتحالف مع حزب قلب تونس الذى وصفه من قبل بانه فاسد ووصف حزب قلب تونس الغنوشى بانه ارهابى فلماذا يتحالف الفساد مع الارهاب ياكلاب

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  • سبحان الله فى كل مرة يختار الاخوان من يجلدهم ويسحقهم فهم اختاروا السيسى فى مصر ظنا انه اخوانى واختاروا فى الاعادة قيس سعيد خوفا من نجاح نبيل القروى الذى وصفهم بالارهابيين ثم تحالفوا معه ليصل الغنوشى لمجلس التواب حتى يعطل كل مصالح الدولة ويبتز السلطة التنفيذية ولم يتصور يوما انه سيسقط كما سقط مرشده العام فى مصر واتضح انهم جميعا اغبياء جدا فبضربة معلم من قيس سعيد استطاع ان يهدم منظومة الغنوشى فامسك بالسلطة التنغيذية والقضائية وفتح باب المصالحة مع رجال الاعمال الفاسدين ليعيدوا الاموال للدولة ولم يعد حزب قلب تونس تحت ضغط الغنوشى ومن السهل ان ينضم لسحب الثقة منه ولدعم الحكومة الجديدة كما ان عدد من نواب النهضة واخوانها بعد رفع الحصانة عنهم سبدخلوا السجون وقد يكون من بينهم الغنوشى او يتركوه ليموت من الصدمة والفضيحة .
    فخطته الاجرامية اصبحت فاشلة بعد تطهير القضاء ومؤسسات الدولة من الفاسدين عديمى الدين وايام ام الخوان سوداء سواء فى تونس اوليبيا بعد سقط عنهم كل الاقنعة وظهرت عورتهم

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