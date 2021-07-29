«بويصير»: «الغنوشي» يتقدم كثيراً على أسلوب وفكر ومنهج الرئيس التونسي

زعم محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، وتقدمه قنوات الإخوان المسلمين في برامجها بوصفه «محلل سياسي»، أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، يتقدم كثيرا على أسلوب وفكر ومنهج الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: ستعود الحياة النيابية في تونس. فبعد أن وجهت محاولة قيس السعيد لتركيز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده بمعارضة من معظم المؤسسات السياسية والحزبية في تونس، وكذلك من القوى الخارجية الاساسية مثل أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي مؤسسات التقييم الاقتصادي والتي دعت جميعها إلى عودة المؤسسات الدستورية الى العمل وكذلك وصفت تأويله للمادة 80 من الدستور بأنه فضفاض وبالتالي لم تقره ولم توافق عليه، لم يعد أمامه إلا العودة الى المسار الديمقراطى”.

وأضاف “تونس في وعيها متقدمة على هذا الرئيس، الذي أشعر من حديثه أنه لازال محشورا في الستينيات بألفاظها وتعبيراتها وبالتالي فكرها، بينما الشعب التونسي الذي قاد ثورته التحررية الحبيب بورقيبة خريج السوربون ويقود حزب الأغلبية فيها الآن خريج آخر من السوربون هو راشد الغنوشي، يتقدم كثيرا على أسلوب الرئيس وفكره ومنهجه، وهو أقرب للعالم المتحضر شمال البحر الأبيض من الرئيس نفسه بعقود”.

وتابع “تعليق التظاهرات كان اختيارا مفيدا. فهو يجنب البلاد العنف، ويفسح المجال للتصدي السياسي الهادئ لمحاولة فاشلة “قصيرة العمر” لا يمكن ان تعمر طويلا في الشارع التونسي الواعي والمؤطر”.

واستكمل “ربما نجحت في مجتمعات أقل وعيا ولكن ليس في تونس وستبقى تونس حيث عهدناها وحيث نريدها. تحترم الدستور وتتبنى الديمقراطية وتعشق الحرية وتنبذ العنف والاقتتال، ولابد اننا سنحتفل مع احباءنا فيها بعودة العملية الديمقراطية اليها قريبا”.