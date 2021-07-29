اللواء “44 قتال” يقتحم مقرات مهربي الوقود في بني وليد وضواحيها

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اقتحمت مفارز “اللّواء 444 قِتال” التابع لمنطقة طرابلْس العسكريّة عدّة مواقع تابعة لعصابات تهريب الوقود والأعمال غير المشروعة فجر اليوم الخميس داخل مدينة بني وليد ووادي زمزم ووادي قرزة جنوب المدينة.

وأشار اللواء عبر حسابه على “فيسبوك” أن مفارزه نفذت عمليّات عسكريّة واسعة لضبط العناصر الإجرامية المنظّمة التي تنخر الوطن وأرهقت المواطن.

وأكد أن مفارز “اللّواء 444 قِتال” قامت بضبط ومصادرة شاحنات محمّلة بآلاف اللّترات من الوقود المُهرّب وكما ألقت القبض على عدد من المُهرّبين.

وشدد “اللّواء 444 قِتال” على استمرار عمله بِطاقاتٍ لا محدودة من أجل فرض الأمن والضّرب بعصا القانون على أيدي المُهرّبين والسفهاء والمجرمين.