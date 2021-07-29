شركة الكهرباء: ناقشنا خطة ” نمو الأحمال” مع ” الحديد والصلب”

أجرت الشركة العامة للكهرباء، اجتماعًا موسعًا مع الشركة الليبية للحديد والصلب لمناقشة عددًا من الموضوعات الهامة.

وأوضح حساب “العامة للكهرباء” على فيسبوك في بيان، أنه “عقد أمس الأربعاء اجتماعًا موسعًا بين الشركة والشركة الليبية للحديد والصلب بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة ، بحضور مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية”.

ولفت البيان، إلى أن “الاجتماع تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بمحطة كهرباء الحديد وحلحلة معظم الصعوبات العالقة وتشكيل لجنة فنية مشتركة للتواصل الدائم مع غرفة التحكم ومناقشة خطة نمو الأحمال وخطط الشركة العامة للكهرباء لتوفير احتياجات الشركة الليبية للحديد والصلب الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية”.

وختم البيان، مبينًا أنه “على هامش الاجتماع أجريت زيارة ميدانية لمحطة كهرباء الحديد للاطلاع على الوضع التشغيلي للمحطة”.