الحويج يبحث استكمال المشاريع الاستثمارية المتوقفة بطرابلس

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال لقاءه أمس الأربعاء، عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم أحمد الخلفي، سبل استكمال وتفعيل المشاريع الخدمية والتجارية المتوقفة بالبلدية.

كما ناقش الحضور آلية التنسيق بين البلدية ومراقبة الاقتصاد والتجارة طرابلس في متابعة ومراقبة السوق المحلي والاشراف على الأنشطة التجارية وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وإقامة مشاريع خدمية واستثمارية بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي إضافة الى إنشاء حاضنات اعمال للشباب والنساء من خلال البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وشدد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية والضبطية والعمل وفق آلية موحدة لمتابعة الأنشطة التجارية ورفع مستوى الخدمات لصالح المواطن.