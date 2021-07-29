حالة الطقس المتوقعة (الخميس 29 يوليو 2021)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس نسبيًّا، خصوصًا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة بداية من يوم الغد على المناطق الشرقية وتشمل يوم السبت باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية، قد تتسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وبين 38 و40 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية فشمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.

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