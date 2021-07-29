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تقرير بريطاني: هذا هو العرض الذي رفضه هاشم العبيدي خلال وجوده في السجن

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته قناة “آي تي في نيوز” البريطانية عن رفض مدبر تفجيرات مانشستر أرينا هاشم عبيدي التعاون مع برنامج مكافحة التطرف بالسجن.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن العبيدي واحد من 5 سجناء محتجزين في سجن يتمتع بأقصى درجات التأمين بمقاطعة دورهام، مؤكدًا أن العبيدي و3 آخرين رفضوا فرصة التعاون مع هذا البرنامج وتغيير أساليبهم المتطرفة.

ونقل التقرير عن ضابط المراقبة مدير المخالفين بالسجن ريتشارد فيبوند قوله: إن شخصًا واحدًا كان يتعامل معه قال له عند فتح باب زنزانته إنه لن يتعاون معهم؛ لأنهم أعداء للإسلام. مشيرًا إلى إن وجود بعض الأشخاص الراسخين في آرائهم وفي آيديولوجياتهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مع ان بريطانيا أوتهم بعد خروج والدهم عضو الجماعة المقاتلة من أفغانستان وسمحت لهم بالاقامة في بريطانيا وأعطتهم جوازات سفر وقدمت لهم المسكن والعلاج والتعليم مجان ووفرت لهم المساجد وحضور الدروس الدينية بكل حرية وانقدتهم مت سجن بوسليم، وفي الاخير احد ابناء العبيدي فجر تفسه وسط حفل رياضي وقتل نفسه مع 18 شاب أخرين، وهذا اخوه الذي سلمته حكومة الوفاق الى بريطانيا انكر مبدئيا مشاركته في العملية الانتحارية وبعد إدانته والحكم عليه يقول بان البريطانيين أعداء يحاربوا الاسلام، والده وأسرته إنضموا الى الجماعات المتطرفة في غرب ليبيا.

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