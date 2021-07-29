تأكيدًا لانفراد “218”.. واشنطن: اتفاق “روسي- تركي” لسحب المرتزقة من ليبيا

تأكيدًا لما انفردت به “218”؛ أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، وجود اتفاق “روسي- تركي” يقضي بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وبيّنت فيكتوريا نولاند، أن تركيا وروسيا أعلنتا، على أعلى مستوى، أنهما ستَدعمان انسحاب المرتزقة، لكنهما ستتصرّفان جنبًا إلى جنب بشأن هذه المسألة، مضيفةً أنه يتم الحديث مع المبعوث الأممي إلى يان كوبيش حول كيفية تزامن الانسحاب.

وكانت “218” قد كشفت عن تحركٍ دوليٍ لبدء سحب المرتزقة من ليبيا تقوده ثلاث دول، حيث سيجمع لقاءٌ فنيٌ، مسؤولين من الخارجية الألمانية والتركية والروسية، بحضور المبعوث الأممي؛ لبحث آلية إخراج المرتزقة من ليبيا.

وطالبت جهات دولية ومحلية عدة، بمن فيها بعثة الأمم المتحدة؛ بضرورة إخلاء ليبيا من الوجود الأجنبي، في إطار تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في نهاية العام.

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