«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحلي درنة والخليج

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على ساحلي درنة والخليج، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

– السماء صافية.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر ومتر إلا ربع.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب غدًا على الساحل من الخليج إلى الجبل الأخضر.

– الرياح شمالية على ساحل بنغازي، وجنوبية غربية على ساحل شحات، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25عقدة على ساحلي الخليج ودرنة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع و1.75 متر.

– خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة، وتكون متوسطة صباح الغد على الساحل من بنغازي إلى شحات؛ بسبب ظهور الشبورة المائية.

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