حراك”ليبيا تنتخب رئيسها”: ندين التصريحات المشككة في مصداقية مفوضية الانتخابات

أصدر حراك «ليبيا تنتخب رئيسها» بيانه الثالث، أمس الأربعاء، والذي أكد على العديد من النقاط الهامة منها إدانة التصريحات التي تستهدف النيل والتشكيك في مصداقية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح نص البيان، الذي حصلت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “انطلاقا من حقنا الأصيل في قيام انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة يوم 24 ديسمبر 2021 وتقديره للجهود التي تقوم بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوصول لهذا الاستحقاق الوطني عليه، فإن حراك ليبيا تنتخب رئيسها 24-12-2021 يؤكد على عدة نقاط “..

وتابع البيان، “إن 24 ديسمبر 2021 هو يوم الاستحقاق الانتخابي الوطني الكبير لقيام انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة متزامنة ولا تنازل عنه مهما حدت”، مردفًا أن “نبارك المجهودات الكبيرة التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا -رئاسة وموظفين- من أجل الوصول إلى دولة مستقرة وآمنة من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة”.

وأكمل البيان؛ “نشجب وندين التصريحات اللامسؤولة من بعض الساسة والمسؤولين الحاليين والتي هدفها النيل والتشكيك في مصداقية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال نشر أكاذيب وأخبار زائفة الهدف منها التشويش على العملية الانتخابية وعرقلتها بين الرفض الشعبي المحلي والدولي لكل محاولات التأجيل والعرقلة السابقة”.

ودعا البيان، “كافة الإعلاميين والمدونين ونشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا لعدم الانجرار وراء المعرقلين لمسيرة استقرار بلادنا، أولئك المتمترسين خلف كراسي السلطة ويحلمون بالبقاء فيها لسنوات أخرى”.

وأكد البيان على “الدعم الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برئاسة د . عماد السايح للوصول بليبيا ليوم 24 ديسمبر 2021 كيوم الاستحقاق الانتخابي الوطني”، كما دعا “كافة المواطنين الليبيين المؤهلين للانتخاب في ليبيا وخارجها أن يسارعوا في التسجيل من أجل قطع الطريق أمام المعرقلين وأيضا لكي يمارسوا حقهم الطبيعي في انتخاب سلطاتهم التنفيذية والتشريعية”.

وأوضح البيان أنه يرفض “سياسة الاقصاء والتهميش لأي طرف، والرضا التام بنتائج هذه العملية والتسليم بها”، معقبًا “وأخيرا نؤكد على حقنا في استخدام كل الخيارات المتاحة لنا في ممارسة حقنا الأصيل لاختيار رئاسة وطنية تقود بلادنا إلى بر الأمان والاستقرار”۔

وختم حراك ليبيا تنتخب رئيسها؛ موضحًا أنه يتوجه بهذا البيان “لكافة أفراد شعبنا الليبي الأصيل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفراء وبعثات الدول الأجنبية في ليبيا والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.