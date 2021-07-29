النائب أبوبكر سعيد: حكومة الوحدة كسابقتها عانت وتعاني

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد ليس من الإنصاف والعدل تعطيل السلطة التنفيذية وإعاقة عملها وفي نفس الوقت اتهامها بالفشل، فالحكومة الحالية كسابقتها عانت وتعاني.

وأضاف سعيد أن حكومة الوحدة واجهت عراقيل أثناء تشكيلها، فرض محاصصة مقيتة عفنة، إملاء شروط وابتزاز وفرض طلبات لمنح الثقة لها، وإعاقة إقرار الميزانية دون مبررات جوهرية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية اجتهدت في توحيد مؤسسات وقطاعات الدولة التنفيذية شرقًا وغربًا وجنوبًا.

واستطرد سعيد :”أما باقي المؤسسات كمصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، فهذه ليست من مسؤولياتها، فهي مسؤولية مجلس النواب ” السلطة التشريعية ” ومجلس الدولة وهما من أخفقا في توحيد المؤسسات طيلة الأعوام الماضية”.

وذكر عضو كجلس النواب أن دعم توحيد المؤسسة العسكرية مسؤولية الجميع، ويجب أن تُكلف لجنة 5+5 بهذه المهمة، وإعطائها الفرصة الكافية لعلّها تنجح في توحيد هذه المؤسسة في وقت قصير.

وأشار إلى أن القانون الداخلي ليس دولاب احتياط، فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه وتنفيذه وتطبيقه واجب في كافة المسائل دون استثناء.