كتلة هوائية ساخنة تؤثر على مناطق غرب ليبيا

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى أن كتلة هوائية ساخنة تؤثر بشكل تدريجي على مناطق عدة من البلاد، في مقدمتها المنطقة الغربية، وذلك بدايةً من الجمعة، ثم تشمل بعض من مدن الشرق.

وقال المركز: من المتوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية، خاصةً على الدواخل.

وأفاد المركز بتفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس.

وأوضح أن الطقس معتدلٌ نسبيًا، خاصةً على المناطق الساحلية، مع توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بدايةً من يوم الغد على المناطق الغربية، وتشمل بقية المناطق، يوم السبت.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 37) مْ , وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا بدايةً من يوم الغد، خاصةً على المناطق الساحلية .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية، وقد تسبب إثارة الأتربة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 34) مْ، وتسجل ما بين (38- 40) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 41 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية فشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 39) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية