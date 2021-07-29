انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5” في سرت

أخبارليبيا24

انطلقت في مدينة سرت اليوم الخميس اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” بحضور وفد البعثة الأممية.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العسكرية في ختام اجتماعها عن خطوات جديدة بشأن فتح الطريق الساحلى ومسألة تأمينه.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة العميد عبد الهادي دراه أعلن أمس الأربعاء أن الغرفة تمهل مجموعة العشرة (اللجنة العسكرية المشتركة 5+5) إلى نهاية شهر يوليو الجاري لفتح الطريق الساحلي من الطرف الآخر.

وأوضح دراه في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه في حال عدم فتح الطريق من الطرف الآخر، سيتم إغلاق الطريق الساحلي مره أخرى من طرفنا.

وطالب الناطق باسم الغرفة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتحمل مسؤولية كل ما يحدث، وتقديم أسماء المعرقلين لفتح الطريق ورفع المعاناة عن الموطن الليبي.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قام في 20 يونيو الماضي بفتح الطريق الساحلي من جانب واحد.