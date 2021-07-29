شقيق مفجر مانشستر “يرفض المشاركة في “مكافحة التطرف” بالسجن

رفض شقيق منفذ تفجير مانشستر أرينا، هاشم العبيدي، المشاركة في برامج مكافحة التطرف في السجن شديد الحراسة الذي يتواجد فيه.

وقضت محكمة بريطانية بسجن العبيدي على الأقل لإدانته بقتل 22 شخصًا قبل حوالي ثلاث سنوات.

وأدانت المحكمة هاشم عبيدي بمساعدة أخيه سلمان في التخطيط للتفجير الذي أودى بحياة 22 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة المئات يوم 22 مايو 2017.

جاء ذلك بعدما تبين لها أنه “مذنبٌ تمامًا مثل أخيه”، الذي فجّر القنبلة في نهاية الحفل الغنائي الذي أحيته المغنية أريانا غراندي.

وأصبح “هاشم” محتجزًا في زنزانة خاصةً داخل سجن إتش إم بي فرانكلاند، المخصص للإرهابيين الأكثر تطرفًا، وسط مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تطرف زملائه الآخرين، وذلك بحسب تقارير قناة “آي تي في” الإخبارية.

وقال الصحفي بول براند ، الذي زار السجن ، إنه شاهد على قناة CCTV سجينًا يعتقد أنه هاشم عبيدي يتحدث إلى سجين آخر يُعتقد أنه مقاتل سابق في حركة طالبان سُجن بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية في المملكة المتحدة.

في 22 أكتوبر من العام الماضي، تمت مقابلة هاشم في السجن ، حيث اعترف بأنه لعب “دورًا كاملاً ومهمًا”، حسبما ورد في التحقيقات.

أمضى الأخوان سلمان وهاشم العبيدي، من فالوفيلد في جنوب مانشستر ، شهورًا في طلب وتخزين ونقل المواد الفتاكة لتنفيذ الهجوم الإرهابي، مستخدمين هواتف محمولة متعددة وعناوين ومركبات مقلوبة لصنع قنابلهم.

وقد انضما إلى والديهما في ليبيا قبل شهر من الانفجار ، لكن سلمان عاد إلى المملكة المتحدة في 18 مايو.

وذكرت قناة ITV News أن هاشم يرفض التعاون مع برنامج مكافحة التطرف في مقاطعة دورهام.

وتستمر السلطات في احتجازه داخل مركز منعزل بعيدًا عن زملائه الآخرين وسط مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تطرف السجناء الآخرين.

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