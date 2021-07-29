الولايات المتحدة تُشيد بجهود المغرب لحلّ الأزمة في ليبيا

أوضح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، أن واشنطن تقدّر الدور الذي تقوم به المملكة المغربية؛ لإيجاد حلّ سياسيٍّ في ليبيا.

“هود”، خلال لقائه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة؛ أكد أنهم يتابعون المساعي المغربية الداعمة للبعثة الأممية، والدافعة باتجاه إخلاء ليبيا من المرتزقة.

وذكرت صحيفة “هِسبرس” أن “هود” شدّد على أن إنجاح الانتخابات الليبية المقبلة يعدّ خطوةً أساسيةً لليبيا موحدةٍ ومستقرةٍ، وانتخاب حكومة تُمثّل كل الشعب الليبي.

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