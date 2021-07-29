«مصرف الأمان»: الخصميات على علاوة الأبناء تمت «آلياً»

أكد مصرف الأمان، أن الخصومات لبعض الاستحقاقات، الخاصة بعلاوة الأبناء المقررة بحسابات أرباب الأسر، تمت آليا عند استنزال العلاوة، كما حدث للمصارف الأخرى.

وقال بيان صادر عن المصرف: “عطفاً على ما تم سابقا بخصوص استلام علاوة الأبناء المقررة وإضافتها لحسابات أرباب الأسر لدى مصرفنا، وما صاحبها من خصم بعض الاستحقاقات على هذه الحسابات، نود التنويه إلى أن هذه الخصميات كانت قد تمت آليا عند استنزال علاوة الأبناء، كما حدث في المصارف الأخرى”.

وأضاف “البرمجة الآلية في المنظومات لا تميز بين الحركات التي تجري على الحساب من حيث كونها علاوة الابناء أو غيرها من المعاملات المصرفية المعتادة، وهو أمر قد عالجه المصرف فيما بعد بإتاحة الفرصة لأصحاب هذه الحسابات الذين يرغبون في تأجيل خصم هذه الاستحقاقات حتى لا تتأثر علاوة الابناء بها”.

وتابع “عليه تؤكد إدارة المصرف بأن موضوع علاوة الزوجة والأبناء التي ستضاف مستقبلا لحسابات أرباب الأسر سوف لن تخضع لأية استقطاعات، خصوصا بعد أن تمت معالجة الصعوبات التي يقابلها أصحاب هذه الحسابات من حيث إمكانية السحب، وذلك بوجود ما يقارب عدد (200) من آلات السحب النقدي نقاط البيع بالفروع والوكالات في جميع مناطق ليبيا، وتمكين أصحاب الحسابات من الحصول على دفاتر صكوك وبطاقات سحب بالسهولة والسرعة المطلوبة”.