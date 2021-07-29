الحلم الذي تحول إلى كابوس .. قصة ” منتخب المصغرة ” مع منتجع الموت في نيجيريا

ليبيا – تحولت قضية الإهمال الذي تعرض له منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة الى قضية رأي عام بعد وفاة أحدهم بالملاريا واصابة 16 آخرين وتحول حلمهم بالمنافسة والصدارة إلى كابوس مظلم .

وفارق اللاعب العشريني أيمن النقريش من مصراتة الحياة اثر اصابته بالملاريا التي تنتقل للانسان بلسعة باعوضة تعيش في الأدغال والمياه الآسنة فيما اصيب البقية بمن فيهم ربيع العربي مدرب الفريق الذي يمر بوضع صحي حرج .

وروى لاعب المنتخب الناجح الأربد الليلة الماضية في حوار عبر منصة ” كلبهاوس ” نظمه الناشط حسام القماطي ظروف سفرهم المروعة من المغادرة بصحة جيدة إلى العودة بالملاريا وكورونا في رحلة شاقة من لاغوس عاصمة نيجيريا الى طرابلس مرورًا بالقاهرة والاسكندرية .

ويطلب ذوي المصابين بنقلهم الى روما او باريس للعلاج من الملاريا لوجود مشافي تخصصية هناك ، وقد اعلن اسماعيل الشتيوي الرئيس السابق لنادي الأهلى ( طرابلس ) استعداده للتكفل بهم وتسفيرهم الى الوجهة التي يرغبونها في حال وافقت الدولة على ذلك ، مشيرًا الى مباشرته الاجراءات مع السفارة الايطالية لاستخراج تأشيرات مستعجلة واستئجار طائرة خاصة تنتظر اذناً للهبوط في معيتيقة لم توافق عليه الحكومة حتى لحظة نشر هذا التقرير .

وكشف الناجح وهو عائد بكورونا من نيجيريا بأن الاداريين بالمنتخب نقلوا لهم عن مركز مكافحة الأمراض تأكيدات بشأن عدم الحاجة للتطعيم ضد الملاريا بالاقراص المخصصة للغرض والتي تقدم قبل السفر باسبوعين وبعده كذلك بزعم ان الملاريا قد انتهت من نيجيريا وان هذا ليس موسمها ! .

وحصلت المرصد من المنتخب صورًا لمكان إقامتهم في أسوأ قسم بمنتجع في لاغوس وكان السكن عبارة عن عنبر يشبه السجن يحتوي على أسرة من طابقين غير مكيف ومزود بمراوح فقط يقابله حوض سباحة به مياه آسنة راكدة لايفارقها البعوض .

وأضاف : ” كنا جوعى طيلة فترة الإقامة دون وجبة الإفطار نأكل الجبن والتونة التي نقتنيها من السوق ، كان الإفطار عبارة عن أرز أو معكرونة في مياه وأحيانا أرز مع لحم لا نعرف ماهو ، كنا مع منتخب الصومال في نفس المكان بينما رفض منتخب السنغال الاقامة في هذا المكان الموبوء ” .

وتحدث عدد من اللاعبين والاداريين الآخرين بالمنتخب عن غياب دور السفارة الليبية في نيجيريا في رعايتهم او نقلهم لمكان اقامة يليق بالبشر او حتى تنبيههم عن وجود الملاريا وماينبغى عليهم ارتدائه كون البعوضة الناقلة للمرض تلسع في مكان محدد من الجسم .

وقال الناجح الأربد بأن خط عودتهم كان من لاغوس إلى القاهرة ومنها الى الاسكندرية للسفر منها الى طرابلس الا أنهم وصلوا قبل الرحلة بليلة فلم يجدوا امامهم سكن ولم تهتم بهم السفارة الليبية في القاهرة ولا اتحاد الكرة ولا وزارة الرياضة ولا أي جهة حيث أمضوا ليلة كاملة في مقهى وهم مرضى بين نائم على الارض او على كرسي تعتصره حمى الملاريا حتى حان وقت رحلة طرابلس ليعودوا منهكين وصحتهم متدهورة .

ويترقب الوسط الرياضي بقلق مصير المصابين خاصة انهم منهم 5 يرقدون في مصحة بمدينة صرمان في حالة حرجة جراء اصابتهم بالملاريا فيما اصيب بعضهم بالملاريا وكورونا معًا اما وزارة الصحة فقد شكلت لجنة للتحقيق في قرار لم يلقى الترحيب من قبل المصابين ومرافقيهم ليبيا – تحولت قضية الإهمال الذي تعرض له منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة الى قضية رأي عام بعد وفاة أحدهم بالملاريا واصابة 16 آخرين .

وفارق اللاعب العشريني أيمن النقريش من مصراتة الحياة اثر اصابته بالملاريا التي تنتقل للانسان بلسعة باعوضة تعيش في الأدغال والمياه الآسنة فيما اصيب البقية بمن فيهم مدرب الفريق الذي يمر بوضع صحي حرج .

وروى لاعب المنتخب الناجح الأربد الليلة الماضية في حوار عبر منصة ” كلبهاوس ” نظمه الناشط حسام القماطي ظروف سفرهم المروعة من المغادرة بصحة جيدة إلى العودة بالملاريا وكورونا في رحلة شاقة من لاغوس عاصمة نيجيريا الى طرابلس مرورًا بالقاهرة والاسكندرية .

ويطلب المصابون نقلهم الى روما او باريس للعلاج من الملاريا لوجود مشافي تخصصية هناك ، وقد اعلن اسماعيل الشتيوي الرئيس السابق لنادي الأهلى ( طرابلس ) استعداده للتكفل بهم وتسفيرهم الى الوجهة التي يرغبونها في حال وافقت الدولة على ذلك ، مشيرًا الى مباشرته الاجراءات مع السفارة الايطالية لاستخراج تأشيرات مستعجلة واستئجار طائرة خاصة .

وكشف الناجح وهو عائد بكورونا من نيجيريا بأن الاداريين بالمنتخب نقلوا لهم عن مركز مكافحة الأمراض تأكيدات بشأن عدم الحاجة للتطعيم ضد الملاريا بالاقراص المخصصة للغرض والتي تقدم قبل السفر باسبوعين وبعده كذلك .

وحصلت المرصد من المنتخب صورًا لمكان إقامتهم في أسوأ قسم بمنتجع في لاغوس وكان السكن عبارة عن عنبر يشبه السجن يحتوي على أسرة من طابقين دون مكيف يقابله حوض سباحة به مياه آسنة راكدة لايفارقها البعوض .

وأضاف : ” كنا جوعى طيلة فترة الإقامة دون وجبة الإفطار ، كان الإفطار عبارة عن أرز أو معكرونة في مياه وأحيانا أرز مع لحم لا نعرف ماهو ، كنا مع منتخب الصومال في نفس المكان بينما رفض منتخب السنغال الاقامة في هذا المكان الموبوء ” .

وتحدث عدد من اللاعبين والاداريين الآخرين بالمنتخب عن غياب دور السفارة الليبية في نيجيريا في رعايتهم او نقلهم لمكان اقامة يليق بالبشر او حتى تنبيههم عن وجود الملاريا وماينبغى عليهم ارتدائه كون البعوضة الناقلة للمرض تلسع في مكان محدد من الجسم .

وقال الناجح الأربد بأن خط عودتهم كان من لاغوس إلى القاهرة ومنها الى الاسكندرية للسفر منها الى طرابلس الا أنهم وصلوا قبل الرحلة بليلة فلم يجدوا امامهم سكن ولم تهتم بهم السفارة الليبية في القاهرة ولا اتحاد الكرة ولا وزارة الرياضة ولا أي جهة حيث أمضوا ليلة كاملة في مقهى وهم مرضى بين نائم على الارض او على كرسي تعتصره حمى الملاريا حتى حان وقت رحلة طرابلس ليعودوا منهكين وصحتهم متدهورة .

ويترقب الوسط الرياضي بقلق مصير المصابين خاصة انهم منهم 5 يرقدون في مصحة بمدينة صرمان في حالة حرجة جراء اصابتهم بالملاريا فيما اصيب بعضهم بالملاريا وكورونا معًا اما وزارة الصحة فقد شكلت لجنة للتحقيق في قرار لم يلقى الترحيب من قبل المصابين ومرافقيهم .

المرصد – خاص

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