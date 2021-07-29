الدبيبة لأعيان مرزق: سنشكل لجنة تتولى متابعة مسألة نشر قوات أمنية في المدينة

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا بديوان مجلس وزراء الحكومة في العاصمة طرابلس مع عدد من الأعيان من مدينة مرزق.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، شدد خلاله الدبيبة على أن معالجة مشاكل المهجرين في مرزق من ضمن أولويات الحكومة.

وأكدالدبيبة أنه يعمل بشكل مستمر على تسهيل لقاء كافة الأطراف في مدينة مرزق، فضلًا عن قيامه بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة الأوضاع فيها. مؤكدًا في ذات الوقت على ماسع لتشكيل لجنة أمنية تتولى إعداد قوات أمنية للقيام بضبط الأمن في مرزق.

من جانبهم، أكد الأعيان في كلماتهم خلال الاجتماع أن الأوضاع في مدينة مرزق سيئة وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرين في ذات الوقت إلى أن القيام بعمليات لنشر قوات أمنية قادمة من خارج المدينة فيها يمثل خطوة موفقة.

بدوره أشار أبو جناح إلى أن أول زيارة لحكومة الوحدة الوطنية كانت إلى مدينة مرزق بهدف الوقوف على مشاكلها، فضلًا عن تأكيده على الشروع بخطوات على الأرض، من أجل تحقيق كل ما من شأنه الإسهام في إرساء الأمن بالمدينة خلال الأيام القادمة.

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