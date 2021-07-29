بيان مشترك بين “الأردن واليونان وقبرص”  بشأن الأزمة الليبية

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الأردن واليونان وقبرص: لا بد من الانسحاب الكامل لكل القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا
تم النشر منذُ 56 ثانية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«حقوق الإنسان بليبيا» تطالب وزير الداخلية بالموازنة بين إجراءات حظر التجول وحماية الحريات
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الساحلي يستنكر تحويل المقبرة الرومانية في دريانة إلى مكان لتربية المواشي
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
لتحسين العلاقات.. قطر تعين سفيراً لـ “ليبيا” وآخر إلى مصر
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك